Президент Украины Петр Порошенко лишил стипендии главного врача Жидачевской районной центральной больницы (Львовская область) Богдана Бойчука, где из-за неправильного диагноза погиб 12-летний мальчик.
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Как сообщает 112 Украина, в марте Кабинет Министров предложил Порошенко лишить главврача Жидачевской райбольницы Бойчука стипендии выдающегося деятеля здравоохранения из-за смерти ребенка в больнице. Этому предшествовало соответствующее решение Министерства здравоохранения.
Дело в том, что в декабре прошлого года клинико-экспертная комиссия Минздрава подтвердила, что именно непрофессиональные действия медиков Жидачевской районной центральной больницы привели к гибели 12-летнего Романа Кулака. Они диагностировали у мальчика отравление и тепловой удар, но другие врачи во Львове обнаружили у ребенка тромбоз аорты, который привел к омертвению кишечника. Врачи провели две операции, но спасти ребенка не смогли.
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