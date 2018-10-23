Под наблюдением прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведенное в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 миллионами долларов государственного банка.

Экс-президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, просит Оболонский райсуд Киева обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцсвязи и с адвокатом.

На бульваре Леси Украинки в Киеве автокран врезался в стоящие легковые авто. Поврежден 21 автомобиль.

Контрсанкции будут блокировать украинские активы на территории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из РФ в Украину. Об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Органы местного самоуправления без объективных причин при условии стабильной цены на газ в 2017-2018 годах повышали тарифы на тепло. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В Донецкой области автомобиль бригады аварийно-восстановительных работ КП «Вода Донбасса» подорвался на взрывном устройстве.

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко считает, что миротворческую миссию ООН на Донбассе следует развернуть по «хорватской модели».

Киевский районный суд Одессы оставил без рассмотрения исковые требования Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов и Приватбанка с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами),

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения офицерами полиции неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов.

20 октября в Крыму начали запуск работы завода «Титановые инвестиции».

Украинский спортсмен Александр Гавриленко завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу на «Играх непокоренных».

Тело журналиста The Washington Post (WP) Джамала Хашогги, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.