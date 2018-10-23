Сегодня, 22 октября, в Донецкой области автомобиль бригада аварийно-восстановительных работ КП «Вода Донбасса» подорвался на взрывном устройстве, сообщает пресс-служба компании.

Бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водоводе Горловка–Торецк.

По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КрАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали.

Работы по восстановлению водоснабжения города Торецка на сегодня приостановлены.

Как ранее сообщал ForUm, 15 октября из-за повреждения водовода Горловка-Торецк прекращена подача воды городу Торецку и поселкам Железное, Южное, Щербиновка.