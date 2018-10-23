Тело журналиста The Washington Post (WP) Джамала Хашогги, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружили на дне колодца, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула. Об этом сообщает The Mirror.

«Ранее утверждалось, что отрубленные пальцы Хашогги были возвращены в Саудовскую Аравию и вручены правящему принцу. Согласно сообщениям, отряд, который убил обозревателя Washington Post, отрубил ему пальцы, когда тот был еще жив, и сохранил их как жуткий трофей», - пишет издание, передает 112 Украина.

The Mirror со ссылкой на источник пишет, что «MBS (ред. - принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман) всегда говорил, что он отрежет пальцы каждому писателю, который его критикует».

Напомним, проживавший в США обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист, написавший немало критических статей о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салмане, хотел оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста 59-летнего Хашогги живет в Турции.