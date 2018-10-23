Экс-президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, просит Оболонский райсуд Киева обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцсвязи и с адвокатом.

Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский на заседании 23 октября после встречи со своим подзащитным в России 19 октября, передает Украинская правда.

«Клиент письменно сообщил суду, что желает принимать участие в заседании путем видеоконференцсвязи, однако с учетом... с возможной правовой помощью защитника, который должен находиться с Виктором Януковичем», - сказал адвокат.

Горошинский добавил, что, согласно законодательству России, для того чтобы он мог на ее территории оказывать правовую помощь Януковичу, он должен пройти соответствующую процедуру.

«А именно зарегистрироваться в реестре иностранных адвокатов, и только при таких условиях адвокат может оказывать помощь клиенту», - пояснил защитник.

Он добавил, что соответствующий пакет документов для регистрации в качестве иностранного адвоката он подал в российский Минюста 18 октября, и сейчас «процедура по внесению в реестр продолжается».

В связи с этим Горошинский просил отложить рассмотрение производства о государственной измене Януковича до момента прохождения соответствующей регистрации его как иностранного адвоката в России.

Адвокат уточнил, что рассмотрение документов обычно длится 1 месяц.

Прокуроры на это ответили, что два предыдущих адвокаты Януковича – Виталий Сердюк и Игорь Федоренко – уже имеют разрешения на осуществление адвокатской деятельности в России.

Но Горошинский напомнил, что они уже не являются адвокатами экс-президента.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что суд предоставит Горошинскому «разумный срок для регистрации, но если такая регистрация не состоится, то интересы Виктора Януковича в суде во время видеоконференцсвязи могут защищать адвокаты Сердюк и Федоренко».

Горошинский просил суд уточнить, сколько составит «разумный срок», на что Девятко сказал: «Каким образом суд может говорить о сроках, если вы никак не можете завершить судебные дебаты? Это ваше право, и суд не будет его ограничивать».

После этого Горошинский поехал на другое заседание в другой суд. А Девятко перенес рассмотрение дела о государственной измене на 24 октября. Заседание продлится 1:00, с 9:00 до 10:00.

Напомним, в июле 2017 экс-президент Украины Виктор Янукович решил отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Защита Януковича передала в Оболонский райсуд заявление экс-президента об отказе от услуг защитников.

