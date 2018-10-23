Контрсанкции будут блокировать украинские активы на территории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из РФ в Украину. Об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», - сказал Медведев, добавив, что намерен подписать решения по санкциям в ближайшее время.

По его словам, санкции коснутся большого числа лиц в Украине. «Там будет много достаточно известных людей», - сказал премьер РФ. Он сообщил, что на сегодня уже подготовлено несколько версий постановлений правительства о введении санкций в отношении Украины.

«Предложения по указу будут подготовлены в самое короткое время. Я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Эти постановления, естественно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации», - сказал Медведев.

«Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство», - заявил глава кабинета министров. Он добавил: «Естественно, в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции».

По словам Медведева, Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров. «Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены в Украине», - сказал он.

При этом он заверил, что ответные меры России не будут касаться большинства украинцев. «Санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации. Ни указ Путина, ни постановления правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо», - заявил Медведев.

Напомним, 22 октября Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.