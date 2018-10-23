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20 октября в Крыму начали запуск работы завода «Титановые инвестиции», сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

«Сотрудники Росприроднадзора 20 октября 2018 года приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода «Титановые инвестиции», - говорится в сообщении.

В российском ведомстве утверждают, что во время запуска завода отбирают пробы промышленных выбросов, осматривают газоочистные установки, а также контролируют воздух в пределах санитарно-защитной зоны завода.

Напомним, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Титан». В Армянске металлические предметы в домах и квартирах местных жителей покрылись липкой ржавчиной.

3 сентября пограничники обнаружили в Херсонской области превышение содержания химических веществ в воздухе. 

4 сентября оккупационные власти сообщили, что работа завода приостановлена на две недели. 10 сентября заместитель гендиректора предприятия Андрей Догадов заявил, что завод приостановил работу всех своих восьми печей.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске отменили 24 сентября.
ForUm

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