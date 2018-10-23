Под наблюдением прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведенное в исполнение его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 миллионами долларов государственного банка, сообщает пресс-служба САП.

Как установлено следствием, один из народных депутатов организовал в конце 2013 года завладение путем злоупотребления служебным положением руководителями подконтрольного ему предприятия средствами государственного банка в сумме 20 млн. долларов США под предлогом получения кредита.

«Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размер обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 млн грн был передан в качестве обеспечения кредита», – подчеркнули в САП.

По данным прокуратуры, после принятия в конце рабочего дня решений кредитного комитета и правления банка о выдаче кредита, фактически ночью соответствующий договор был безотлагательно подписан. «Во исполнение запланированного, полученные кредитные средства были перечислены на счета в иностранных банках и использованы для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на морском побережье. Указанные корпоративные права в дальнейшем распределены между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером», – сообщили в САП.

В ведомстве отметили, что кроме потери средств в результате безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва - более 130 млн грн.

«Сейчас 10 человек задержаны, им сообщается о подозрении и готовятся ходатайства о применении меры пресечения. Представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности в ближайшее время будет направлено генеральному прокурору Украины», – сказано в сообщени.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате из группы «Воля народа» Станиславе Березкине.