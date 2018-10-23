Органы местного самоуправления без объективных причин при условии стабильной цены на газ в 2017-2018 годах повышали тарифы на тепло. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ местные власти в течение 2017-2018 годов их повышали. К такому выводу пришла комиссия по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления, которым регулятор передал соответствующие функции», – говорится в сообщении.

Так, по результатам проведенного мониторинга были зафиксированы случаи рост тарифа на 10-20%, в отдельных случаях до 50%, без учета увеличения стоимости топливной составляющей, а именно природного газа.

В НКРЭКУ подчеркнули, что такая ситуация наиболее выражена в отдельных населенных пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей, а также в городах Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе.

Например, разница между средневзвешенным тарифом лицензиатов НКРЭКУ на тепловую энергию для населения и установленными органами местного самоуправления города Славянска и Ивано-Франковска составляет 70,3% и 41% соответственно.

«Особого внимания заслуживает ситуация, которая сложилась в отдельных населенных пунктах Киевской области, где разница между тарифами составляет: Славутич - 27,6%; Вишневое - 26,6%; Боярка - 37,7%; Васильков - 19,4%. Аналогичная ситуация во Львовской области: Стебник - 24,8%; Червоноград - 20,0%; Дрогобыч - 28,7%; Борислав - 27,4%; Жовква - 14,1%», – подчеркнули в комиссии.