Украинский спортсмен Александр Гавриленко завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу на «Играх непокоренных». Об этом сообщается на странице украинской команды в Facebook.

«Поздравляем Александра Гавриленко с золотой медалью Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover по пауэрлифтингу в среднем весе! Три попытки и каждая была рекордной для его группы - 165 кг, 172 кг и финальные 177 кг», - говорится в сообщении.

Сьогодні третій день змагань Ігор Нескорених у Сіднеї. Він приніс третє золото українській збірній. Олександр Гавриленко здобув золоту медаль з пауерліфтингу у середній вазі!



Вітаємо! Слава Україні! pic.twitter.com/RDnKZ8AeW3 — Defence of Ukraine (@DefenceU) 23 октября 2018 г.





Напомним, в воскресенье, 21 октября, в первый день соревнований «Игры непокоренных» в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

22 октября Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали по гребле на тренажерах.