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Украинский спортсмен Александр Гавриленко завоевал золотую медаль по пауэрлифтингу на «Играх непокоренных». Об этом сообщается на странице украинской команды в Facebook.

«Поздравляем Александра Гавриленко с золотой медалью Invictus Games Sydney 2018 presented by Jaguar Land Rover по пауэрлифтингу в среднем весе! Три попытки и каждая была рекордной для его группы - 165 кг, 172 кг и финальные 177 кг», - говорится в сообщении.

 


 

 

Напомним, в воскресенье, 21 октября, в первый день соревнований «Игры непокоренных» в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.

22 октября Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали по гребле на тренажерах.
ForUm

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