Киевский районный суд Одессы оставил без рассмотрения исковые требования Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины, Министерства финансов и Приватбанка с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами), сообщает пресс-служба НБУ.

«Эти компании были привлечены к финансовому расследованию деятельности бывших совладельцев Приватбанка и юридического сопровождения дел, касающихся национализации банка», - отметили в пресс-службе регулятора.

Суд согласился, что Коломойский, подав этот иск, злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебное разбирательство.

Во-первых, подавая иск в Киевский районный суд Одессы к ООО «Телекомпания АРС» по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, он пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчикам, зарегистрированным в Киеве и за пределами Украины.

Во-вторых, основные и производные требования бывшего акционера Приватбанка имеют разный предмет спора, что свидетельствует об их несвязанности.

В-третьих, этот иск дублирует уже существующий – гражданское дело по иску Коломойского с идентичными требованиями к Нацбанку, Приватбанку, Минфину и международным советникам находится в производстве Соломенского районного суда Киева с декабря 2017 года.

«Национальный банк доволен справедливым решением суда, которое утверждает верховенство права в Украине и предотвращает злоупотребления процессуальными нормами. Закон должен быть один для всех, и это решение - тому свидетельство», - прокомментировал решение Одесского суда начальник управления претензионно-исковой работы Нацбанка Виктор Григорчук. - Считаем недопустимым создание препятствий для расследования событий, которые привели к многомиллиардной нехватке капитала Приватбанка и создали безосновательны дополнительные расходы для государства».

Напомним, в начале 2018 международная компания Kroll, которая проводила forensic audit Приватбанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долл. США.