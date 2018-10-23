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24-25 октября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом.

Также усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября в западных областях местами 25-30 м/с. В Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метели, возможно образование снежного покрова, 24 октября на высокогорье Карпат сильный снег.

23 октября в Украине, кроме Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
ForUm

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