Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отмечает, что в ЕС обеспокоены ситуацией в Азовском море, потому что милитаризация в нем может привести к дестабилизации в Черном море. Об этом она заявила во время прений относительно ситуации в Азовском море на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

«Сооружение Керченского моста между Крымским полуостровом и Российской Федерацией состоялось без разрешения Украины, и это стало еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметила высокий представитель ЕС, сообщает УНИАН.

«Более того, мост ограничивает прохождению судов в украинские порты в Азовском море. Шесть месяцев назад Россия начала применять новый режим проверок грузовых судов, идущих из украинских портов в Азовском море, или которые направлялись к ним. Эти проверки привели к длительным задержкам, которые резко увеличились в течение последних месяцев. Это непосредственно влияет на транспортные расходы не только для украинских экспортеров, но также для судов, которые ходят под флагами стран-членов Европейского Союза», - отметила Могерини.

«К настоящему времени более 200 судов под украинским и международными флагами попали под эти проверки со стороны России, которые в некоторых случаях продолжались несколько дней. Еще более тревожит то, что более жесткий контроль морского движения происходит параллельно с милитаризацией Азовского моря», - добавила она.

По словам Могерини, Россия недавно начала отправлять военные суда в регион в большом количестве, и Украина частично отреагировала увеличением своего военного присутствия. В этой связи она напомнила, что Азовское море раньше было почти полностью демилитаризованным, а между Украиной и Россией было соглашение о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе.

«Это соглашение предусматривает, что споры между сторонами должны регулироваться с помощью консультаций и переговоров», - отметила она. Могерини подчеркнула, что в ЕС одобряют, что Украина пытается добиться справедливости в международных судах, и в частности, иск Украины против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. «Когда международное право нарушено, когда суверенитет и территориальная целостность Украины нарушены, Европейский Союз поддерживает украинский народ. Мы сразу же осудили сооружение Керченского моста без разрешения Украины. В июле Совет ЕС добавил в список ограничительных мер из-за действий, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, шесть юридических лиц, связанных со строительством моста», - подчеркнула она.

Высокий представитель ЕС также она заявила, что милитаризация в Азовском море не отвечает ничьим интересам. «Это может только дестабилизировать хрупкую ситуацию с безопасностью во всем регионе Черного моря», - считает она.

«И позвольте мне нам всем напомнить, что Черное море - европейское море. И мы не хотим стать свидетелями еще одного наращивания военной мощи в нашем близлежащем регионе. Поэтому мы будем продолжать настаивать на соблюдении международного права и конвенций, и также поддерживать Украину в этих вызовах и обстоятельствах», - подытожила Могерини.

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