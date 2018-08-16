Активистка и член Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, пострадавшая в результате нападения, говорит, что не узнает подозреваемого Николая Новикова.

Об этом она рассказала Украинской правде.

«Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские, на 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны и это делали ценой его судьбе. Мои близкие, которые видели нападающего, говорят, что это не он», - говорит Гандзюк.

По словам активистки, пока полицейские с ней лично не проводили следственных действий.

«Я видела то, что и все в интернете, но я не узнаю его. Сейчас мне сложно держать руку на пульсе расследования, потому что я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении. У меня через день операции, от которых мучительная реабилитация», - объясняет Гандзюк.

Она также намекает, что заказчиками нападения на нее могут быть правоохранители - нынешние или бывшие: «Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже и не одна».

«Как только я стала чиновником, в ноябре 2016 года, мы принимали дела и становились свидетелями ужасных злоупотреблений и преступлений. Правоохранители - первые люди, с кем мы общались, говорили, что надо наводить порядок. К сожалению, объекты наших разговоров узнавали о таком общении в считанные минуты, поэтому это просто не имело смысла. Именно с правоохранителями был этот системный мировоззренческий конфликт, где невозможно договориться», - рассказывает член горсовета.

По словам Гандзюк, именно от правоохранителей она получала угрозы и предупреждения:

«Они подсылали ко мне достаточно близких мне людей с предложениями. Сейчас я не могу говорить о всех деталях, это может помешать следствию. Но готовьте попкорн, поверьте, будет очень интересно».

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению. Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.