Единственный бренд Украины Ukraine Now, разработанный с целью популяризации Украины в мире, получил одну из самых престижных премий в области дизайна – Red Dot Design Award в категории Corporate Identity. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Комментируя это событие, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что такая награда – это признание нашей креативной индустрии и прекрасное продвижение государства. «Конечно, исключительно графикой не создашь прекрасный имидж, но это тоже важная составляющая. А работу над брендом мы будем продолжать, чтобы иностранцы узнавали, уважали и восхищались достижениями нашей страны», - написал он в Facebook.

Координацию разработки осуществляло Министерство информационной политики и Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.

Разработчики бренда Ukraine Now – украинское агентство Вanda, которая в портфеле проектов имеет несколько признанных идей. Среди них – бренд конкурса Евровидение, который проходил в Киеве в 2017 году.

Red Dot Design Award – международная дизайнерская премия, которая существует более 50 лет.

Напомним, Кабмин одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд «Ukraine now ua» в мае текущего года.