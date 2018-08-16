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В результате дорожного конфликта в Киеве мотоциклист стрелял в водителя автобуса, сообщает пресс-служба столичной полиции.

ЧП произошло на улице Данилы Щербакивского: из-за конфликта на дороге по первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Водители начали ссориться, потом в ход пошли кулаки, а затем мотоциклист достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Пострадавшего, 1975 г. р., с телесными повреждениями госпитализировали. Стрелка задержали, это – житель Киевской области, 1988 г.р.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия. По предварительному заключению эксперта, злоумышленник стрелял из травматического оружия.

По факту драки со стрельбой начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит до семи лет лишения свободы.
ForUm

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