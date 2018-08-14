Сотрудники департамента стратегических расследований совместно с сотрудниками других подразделений криминальной полиции, а также следователей Национальной полиции Украины продолжают работу по установлению всех возможных свидетелей нападения на Екатерину Гандзюк, которое имело место 31 июля в Херсоне, а также установления заказчиков и других соучастников преступления. Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Собранные доказательные материалы позволили установить и задержать 40-летнего неоднократно судимого местного жителя, который обоснованно подозревается именно в нападении на потерпевшую, судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Назначено большое количество необходимых экспертиз, а также продолжаются многочисленные следственные действия, в том числе по проверке показаний подозреваемого», - написал он в Facebook.

«Все необходимые следственные действия выполняются, поэтому я бы не советовал любым заинтересованным лицам давать советы полицейским, когда и кого, в какой последовательности допрашивать, или давать оценку действиям следователей, расследующих дело. Давайте каждый будет заниматься своей работой», - заявил Аброськин.

По его словам, с момента обращения полиции к общественности с просьбой помочь в установлении лица, которое обоснованно подозревается в причастности к преступлению, по имеющемуся фотоизображению к ним не обратился ни один человек.

«Еще раз обращаюсь к нашим гражданам с просьбой обращаться в полицию, если известна какая-либо информация, которая может быть полезна следствию», - призвал он.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению. Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.