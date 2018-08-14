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Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого охраняет 8 человек.

Об этом он рассказал Украинской правде.

«Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом», - сказал он.

Холодницкий сказал, что не рассказывал о поджоге, «потому что считал это неуместным».

Антикоррупционный прокурор обратился с письмом о предоставлении охраны в Генеральную прокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны.

«Гелетей (глава УГО - УП) сказал, что надо такую просьбу писать на Администрацию Президента», - пояснил Холодницкий.

Ранее журналисты узнали, что Назар Холодницкий еще в 2016 году получил от президента Петра Порошенко государственную охрану. В то же время, журналисты настаивали, что должность главы САП этого не предусматривает.
ForUm

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