Киевская прокуратура сообщила о подозрении сотруднику управления полиции в метрополитене по факту избиения гражданина на станции метро «Контрактовая площадь». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 8 июля текущего года между 23-летним полицейским и 62-летним потерпевшим произошла словесная перепалка из-за якобы некорректного поведения правоохранителя.

В дальнейшем спор перерос в конфликт, во время которого работник полиции без явной необходимости нанес мужчине не менее 10 ударов кулаками и резиновой дубинкой по голове, телу и ногам. При этом полицейский не прекратил избиение мужчины даже, когда последний упал на пол и уже не представлял для него опасности.

Указанное событие было обнаружено работниками местной прокуратуры в результате распространения в СМИ, после чего немедленно начато досудебное расследование.

На сегодня местной прокуратурой установлены и допрошены участники конфликта, сотрудники метрополитена, а также пассажиры, которые стали случайными свидетелями происшествия.

По результатам проведенных следственных действий работнику полиции сообщено о подозрении по ст. 126 УК Украины (Побои и истязания).

Также подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности на время проведения досудебного следствия.