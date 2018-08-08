Эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В то же время правоохранители проверяют информацию, которая начала поступать в полицию после обращения с призывом к гражданам и СМИ помочь в установлении личности мужчины, вероятно причастного к нападению на Гандзюк.

«Сейчас мы тщательно проверяем информацию по делу нападения на чиновницу, поступающую от граждан. Мы уточняем малейшие детали и анализируем их», - отметил первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению.