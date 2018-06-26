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Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову не допустят к удерживаемым на территории Украины гражданам РФ, пока украинского омбудсмена Людмилу Денисову не допускают к украинским политзаключенным в тюрьмах РФ.

Об этом заявила советник уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина, сообщает Громадське.

«Ее не будут допускать к россиянам в Украине. Они (российская сторона. - Ред.) сами предложили синхронность действия (одновременные визиты двух уполномоченных. - Ред.), и мы этого придерживаемся. Пустят нас - тогда пустят их», - сказала Мячина.

На вопрос о том, законен ли визит Москальковой к Одинцову, ведь он является гражданином Украины, Мячина ответила: «Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить».

На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькову не пустить в СИЗО к Одинцову, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.

Мячина добавила, что Денисова будет находиться в России пока ее не допустят к украинским политзаключенным.

Как ранее сообщал ForUmсогласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. 

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме. 

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

25 июня МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным.

26 июня Москалькова прибыла в Киев и намерена посетить крымского дезертира Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО.
ForUm

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