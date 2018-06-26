Информация о состоянии здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова является противоречивой и содержит расхождения. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Сегодня 44-й день голодовки Олега Сенцова. В информации, поступающей о состоянии его здоровья - сплошные разногласия», – написала она.

Денисова отметила, что 15 июня, когда она была под дверью колонии в Лабытнанги, Татьяна Москалькова сообщила ей, что Олег прекратил голодовку. За час сказала, что «он был готов прекратить голодовку, но голодание он не прекратил. Каждый день он получает с его согласия питательные смеси, включающие витамины, белки и все необходимые элементы. Состояние его здоровья удовлетворительное».

«В тот же день разговаривала с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком. Он проинформировал меня, что последний раз был у Олега 5 июня. Голодание он не прекратил, находится в медсанчасти под постоянным наблюдением врачей, ему ставят капельницы с глюкозой и ребоксином», – сообщила омбудсмен.

По ее словам, учитывая противоречивость предоставленной информации, она сразу запросила у уполномоченного по правам человека в РФ официальную за подписью врача информацию о состоянии здоровья Олега. «21 июня Татьяна Москалькова прислала мне письмо уполномоченного по правам человека в ЯНАО, из которого я узнала, что на 20 июня 2018 года Олег Сенцов получает ежедневную поддерживающую терапию, состояние здоровья его удовлетворительное. В тот же день Татьяна Москалькова заявила в СМИ, что «Олег выглядит хорошо, набрал несколько килограммов. Ему, с его согласия применяют поддерживающую терапию, и это – как лечебное голодание получается».

«22 июня во мне пришел ответ и от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, который написал, что «Олега ежедневно осматривают медицинские работники: происходит общий обзор и анализы. С 25 мая 2018 назначается и проводится поддерживающая терапия (раствор глюкозы, витамины группы В и С, водно-солевые растворы, Аминовен, Интралипид).

8 июня был проведен совместный врачебный консилиум с участием врачей-специалистов Лабытнагской больницы (анестезиолога, терапевта, эндокринолога, хирурга), по его результатам - состояние здоровья Олега Сенцова оценено как удовлетворительное, лечение скорректировано, рекомендуется прием смесей для специализированного питания. В тот же день Олег дал письменное согласие на прием смеси для специализированного питания и с 8 июня он получает смесь для энтерального кормления Nitridrink (прием каждые 4 часа). Такую же смесь получала и Надежда Савченко в период длительного голодания», – написал Денисова.

В то же время она отметила, что 23 июня на ее вопрос к адвокату Олега, может ли он подтвердить такую ​​информацию, Дмитрий Динзе сообщил, что Олег написал «какое-то заявление, в котором говорится о том, что в случае нового кризиса и если по заключению врачей это будет необходимо, то он будет принимать эту питательную смесь сам. Чтобы не применяли зонд и не травмировали слизистую». По словам адвоката, смесь в колонии есть, но он ее не употребляет.

«В видеосвязи с Олегом Сенцов мне отказали. Фото не предоставляют. Вся эта противоречивая информация заставляет относиться к ней с большим недоверием. Очевидно только то, что от нас скрывают истинное состояние здоровья Олега. Требую немедленного доступа к человеку, который 44 дня голодает и сейчас находится на грани жизни и смерти», – подытожила она.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По данным адвоката, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.