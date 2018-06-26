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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение апреля-июня 2018 года полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Делец «упрощал» для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку указанных транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков. Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5000 гривен.

Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной «сделки» согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями и Департаментом внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, в процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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