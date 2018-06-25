МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой к украинским политзаключенным – гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом сообщается странице омбудсмена в Facebook.

«Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, - противоречивая: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют», - сообщила Денисова.

Российская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними все в порядке, однако их адвокаты говорят противоположное.

«Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко. Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!» - заявила Денисова.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.