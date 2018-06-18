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Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

«Только что вышел заместитель руководителя учреждения и сообщил, что документы возвращены в Московский городской суд. На мой вопрос – это отказ? – прозвучал ответ – езжайте в суд, там все знают (фото решения суда тоже прилагаю). Письменный ответ тоже не предоставили. По их словам, вся переписка – через федеральную службу исполнения наказаний», – написала она.

Как ранее сообщал ForUmсогласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. 

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме. 

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за недопуска украинского омбудсмена к Карпюку. 

 

 
ForUm

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