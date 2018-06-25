Во вторник, 26 июня, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена посетить крымского дезертира Максима Одинцова, содержащегося в киевском СИЗО, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

«В соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации В. В. Путиным и Президентом Украины П. А. Порошенко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осужденного М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой», – говорится в сообщении

Также отмечается, что Москалькова намерена встретиться с моряками с судна «Норд», находящимися на территории Украины. «Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках», – подчеркнули у российского омбудсмена.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

25 июня МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным.