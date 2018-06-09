также в разделеПолитика
Порошенко созвонился с Путиным 41
Порошенко: ООС намного эффективнее АТО 23
Парубий торжественно подписал закон об антикоррупционном суде 106
Медведчук: Циничные слова Линчевского — не оговорка, а позиция Минздрава 24
Лидеры G7 выступили против возвращения РФ 32
Туск против возвращения РФ в G7 25
Порошенко: Залог подозреваемым в тяжкой коррупции надо отменить 35
Порошенко – голодающим узникам: Вы нужны нам живыми 36
Парубий: С представлениями ГПУ происходит «детективная история» 32
Западные социологи: В тройку лидеров на выборах в Украине вошли «Батькивщина», БПП и «За життя» 65
Аваков назвал Мураева подонком 113
Коалиция призвала СБУ обвинить Мураева в госизмене 120
В Раде подрались Береза и Долженков 106
Нардеп: Для создания антикоррупционного суда нужно принять еще один закон 63
«Май был самым кровавым»: США призвали РФ вывести войска с Донбасса 37
Глава МИД Турции: Европейские страны начали забывать об аннексии Крыма 46
Турчинов ответил Путину: Украинское государство есть и будет 129
Савченко оспаривает «позорное» разрешение Рады на ее арест 77

Президент Украины Петр Порошенко поручил уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Для этого Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченной в ее работе на территории РФ.

Он также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги