Президент Украины Петр Порошенко поручил уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, оккупированных Крыму и Донбассе.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Для этого Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченной в ее работе на территории РФ.
Он также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.
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