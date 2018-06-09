Президент Украины Петр Порошенко поручил уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Для этого Президент поставил задачу Министерству иностранных дел способствовать уполномоченной в ее работе на территории РФ.

Он также проинформировал Денисову о результатах вчерашней встречи с семьями украинских узников Кремля.