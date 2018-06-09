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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным освобождение украинских политзаключенных.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

«Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», - говорится в сообщении.

Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
ForUm

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