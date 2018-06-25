В Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись с места происшествия. В столичной полиции сообщили, что похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине.

Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение похищенного.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области. Об этом на пресс-конференции сказал глава СБУ Василий Грицак.

Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского активиста Владимира Балуха ухудшилось. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя.

Моряки украинского судна «ЯМК-0041», задержанные российскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказываются от еды. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить доступ уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой к украинским политзаключенным – гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.

Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха по первому в отношении него уголовному делу на 5 июля.

В четверг, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы на дебатах обсудят вопрос украинских политзаключенных.

Боевики оккупационной администрации Российской Федерации продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружение за пределами мест хранения, нарушая расстояние отвода, сообщает украинская сторона СЦКК.

В ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового авто, который был припаркован на улице Троицкой.