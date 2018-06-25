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В четверг, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы на дебатах обсудят вопрос украинских политзаключенных.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ, вице-президент ассамблеи Владимир Арьев. 

«Мне удалось убедить Бюро ПАСЕ! Дебаты относительно украинских заложников Кремля состоятся в Страсбурге в четверг утром», - написал он в Facebook.



Первый вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко отметила, что Украина готовится вспомнить на дебатах каждую фамилию украинского пленника.
ForUm

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