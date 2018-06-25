Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе столицы сына финансового аташе ливийского посольства в Украине.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киве Андрей Крищенко, сообщается на странице столичного главка в Facebook.

«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчину. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления», - отметил он.

Напомним, 25 июня в Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись с места происшествия. В столичной полиции сообщили, что похищенным является гражданин Ливии Абдусалам 1992 г. р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине.