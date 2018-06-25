В ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового авто, который был припаркован на улице Троицкой.

По данным полиции, в результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился неподалеку автомобиля. Его госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работают полицейские.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, который был установлен в передней части авто.

Как сообщает «Думская», пострадавший — директор фирмы «Самсон» Андрей Бабенко. Очевидцы рассказали, что он приехал домой с охраной на черном «Мерседесе». Машину оставили через дорогу. Когда директор «Самсона» заходил домой, сработало взрывное устройство. Предварительно, мужчина получил ранение ног.

«Бабенко от серьезных ранений спасли двери парадной, которые были обшиты металлом»,- подчеркнул источник.

Собеседник отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно и «оператор» видел, когда Бабенко зашел в парадную.

Отметим, что дети и жена Бабанко в момент взрыва находились дома, поэтому не пострадали.

В то же время жильцы дома утверждают, что взорванный автомобиль под домом стоял около 3-х дней.



