Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области

Об этом на пресс-конференции сказал глава СБУ Василий Грицак, передают Українськi Новини.

Он отметил, что организация с похожим названием на ту, которая напала на табор, была зарегистрирована в России в 2014 году.

«Мы понимаем, что за этим (нападением) может стоять Россия», - заявил Грицак.

По его словам, СБУ изучает информацию о финансировании акции нападений на ромов в Украине.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.