Подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха по первому в отношении него уголовному делу на 5 июля. Об этом 25 июня сообщает Крым.Реалии.

«Балуха не доставили в суд, поскольку Железнодорожный райсуд не знал, что в отношении него рассматривается другое уголовное дело, и он закреплен в данный момент за Раздольненским райсудом. Нужно было отправить запрос о возможности этапировать его сюда для рассмотрения ходатайства», – прокомментировала ситуацию адвокат Ольга Динзе.

Также она отметила, что если до 5 июля Раздольненский райсуд вынесет обвинительный приговор Балуху по уголовному делу о дезорганизации работы ИВС, Железнодорожный райсуд может отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении из-за того, что активист будет находиться после приговора на этапе в место отбывания наказания.

В январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.