Моряки украинского судна «ЯМК-0041», задержанные российскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказываются от еды. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», – написал он в Facebook.

Адвокат рассказал, что 1 июня вместе с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в Пограничное управление ФСБ в г. Балаклава, где попытались встретиться с моряками и узнать их состояние, т.к. на это время они уже около месяца находились в «плену».

«Однако нас не пропустили и не дали встретиться. После этого нами были поданы жалобы на горячие линии ФСБ, Главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также нами были направлены жалоба в Севастопольский гарнизонный суд, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявления ответа нет», - отметил он.

«Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из «плена», – заверил Семедляев.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.

16 мая против капитана украинского рыболовецкого судна ФСБ РФ возбудило уголовное дело о браконьерстве.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала по факту задержания судна уголовное производство.

В Госпогранслужбе предположили, что членов экипажа могут обвинить в терроризме.