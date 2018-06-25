Подозреваемые в нападении на лагерь ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Об этом в комментарии Громадському сообщила старшая инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены «Трезвой и злой молодежи».

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, действия и задачи.

Председатель общественной организации «Рома Украины Тернипе» Николай Юрченко сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.

Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома цыгане опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова на Закарпатье, откуда ранее приехали.

Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем этого.

Поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь цыган в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Напомним, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.