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В Киеве на улице Тургеневской злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись с места происшествия, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным главка, около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в столице ввели план «перехват»: разыскивается автомобиль «Фольксваген Гольф» темно-синего цвета.

Следователи начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.

Как сообщает 112 Украина со ссылкой на полицию Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам, 1992 г. р., сын финансового аташе ливийского посольства в Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на имя Абдуслама.
ForUm

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