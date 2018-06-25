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Шевченковский районный суд Киев продлил арест руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана еще на 2 месяца. Об этом сообщает 112 Украина.

«Только что завершилось судебное заседание по делу Владимира Рубана. Приняли решение, что продлят меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 23 августа», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUmРубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога, затем арест был продлен до 2 июня.

24 мая Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей.
ForUm

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