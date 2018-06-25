Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского активиста Владимира Балуха ухудшилось. Об этом 25 июня Крым.Реалии сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в СИЗО Симферополя.

«У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва», – сказала Динзе.

Она добавила, что из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку «просто физически не смог этого сделать». Кроме того, по словам активиста, в заседании о рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении он также не смог бы принять участие.

Как сообщила Динзе, Владимир Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Также адвокат добавила, что активиста перевели в новую камеру. По словам Балуха, «камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными нет».

Напомним, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

Подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя отложил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха по первому в отношении него уголовному делу на 5 июля.