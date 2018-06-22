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Президент Украины Петр Порошенко представил в Краматорске нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, принял решение перейти на сухую голодовку.

Фото: Заир Смедля

Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов почти не встает с кровати из-за ухудшения состояния здоровья. Министерство юстиции подало обращение в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав украинца. 

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму, согласно которой ширина полос движения на дорогах в городах и селах сужена на 0,5 метра.

Сегодня утром в Соломенском районе столицы неизвестные бросили в помещение «Ощабанка» бутылки с зажигательной смесью.

 Из оккупированного Россией Крыма проводят экспорт зерновых в контролируемые режимом Башара Асада районы Сирии. 

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым расширяется санкционный список против РФ.  

Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос до 73% в 2018 году с 56% в 2016 году,  говорится в исследовании международной компании PwC, специализирующейся в сфере консалтинга и аудита. По данным Минэконоразвития, в 2017 году уровень теневой экономики составил  31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем 2016 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал  ряд компаний за согласованное повышение цен на сжиженный углеводородный газ в августе 2017 года.

 
ForUm

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