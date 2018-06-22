Вчера, 21 июня, Министерство юстиции подало обращение в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает пресс-служба Минюста.

Обращение подано на основании Правила 39 регламента ЕСПЦ по предоставлению правительству РФ указаний относительно предостережения от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставления представителям Украины, в первую очередь уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

В Минюсте напомнили, что Денисова, находясь в РФ, сообщила, что российской стороной не предоставляется доступ к Сенцова.

Единственной информацией о состоянии Сенцова является заявления уполномоченного по правам человека Российской Федерации Тартяны Москальковой о наборе Сенцовим веса. Однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами.

Указанное, по мнению Денисовой, дает основания полагать, что к Сенцова могут применяться меры принудительного кормления, в связи с чем она обратилась с просьбой о предоставлении правительством Украины в Европейский суд заявления против России о нарушении прав Сенцова, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

По мнению Минюста, указанные факты свидетельствуют о существовании реального риска для жизни и здоровья Сенцова.

«Европейский суд обычно принимает решение по заявлениям, поданным на основании правила 39 в течение 24 часов. Итак, надеемся на срочный ответ со стороны Европейского Суда», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.