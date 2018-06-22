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В Днипре члены запрещенной судом общественной организации «Союз советских офицеров» провели по случаю 22 июня митинг и возложение цветов к памятнику Славы. Об этом сообщает Радио Свобода.

В руках они держали плакаты с «антифашистскими» лозунгами и фото с провокационными подписями. В частности, одно изображало людей у ​​гор трупов и было подписано: «Бабий яр. Украинские «патриоты» с «ОУН» и «УПА» за работой».

В мероприятиях приняли участие несколько десятков человек. Их охраняла и сопровождала полиция. Полицейские не пропустили участников акции к памятнику, пока там не закончились официальные торжества, организованные местными властями.

Организаторы собрания не использовали никакой символики, кроме того, что корзина с цветами была обернута красным. Также координатор акции Виктор Марченко прикрепил на грудь значок в виде красного флага с надписью «Союз советских офицеров».

Как сообщил Марченко, возглавляемая им организация «Союз советских офицеров» запрещена на уровне Верховного суда Украины, однако пока не снята с государственного реестра. Кроме того, он подтвердил, что недавно в судебном порядке была запрещена еще одна возглавляемая им организация «Советский центр».

Заявка на проведение мероприятия в Днипре была подана от третьей организации – «Всеукраинский союз офицеров», добавил он.

«Обе организации в судебном порядке закрыли. Мы, к сожалению, не имеем финансовой возможности вести сопровождение в судах, ведь надо платить судебный сбор. Там суммы около 5 тыс. И мы решили организовать новое движение. Назовем его «Возрождение социалистического строя». Сейчас идет формирование ячеек. Мы переформатирует работу. По законам о декоммунизации, нельзя использовать слова «коммунистический» и «советский», поэтому у нас зарегистрирована организация «Всеукраинский союз офицеров», под его эгидой мы и проводим эти мероприятия», - заявил Марченко.

Ранее в Днепре на мероприятиях по случаю 9 мая члены запрещенной судом общественной организации «Союз советских офицеров» принесли к памятнику черную звезду. Как отмечали сами организаторы, этот символ напоминает советский, но не запрещен законодательством. Той же ночью неизвестные сожгли эту конструкцию.

15 июня 2017 в Днепре суд запретил организацию «Союз советских офицеров».

22 июня в Украине по сей день является официальной датой – Днем скорби и памяти жертв войны в Украине.

22 июня 1941 нацистская Германия начала боевые действия против Советского Союза. Вторая мировая война к тому времени уже длилась почти два года – с 1 сентября 1939 года. За эти неполные два года СССР захватил часть Польши, а также оккупировал страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию.
ForUm

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