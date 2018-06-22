Президент Украины Петр Порошенко ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», которым расширяется санкционный список против РФ.

Соответствующий указ Президента №176/2018 от 21 июня обнародован на сайте Главы украинского государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в документе.

В то же время в пресс-служба СНБО ForUm’у сообщили, что по инициативе Кабинета Министров и Службы безопасности Украины были введены санкции в отношении 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лица и 786 юридических лиц.

СНБО ввел санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня с.г.) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности: Научно-исследовательский институт «Квант»; ООО «Дайвтехносервис»; ООО «Цифровые технологии безопасности»; ERPScan BV; Embedi Limited.

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя в рамках выборов в Государственную думу. Это, в частности: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; Избирательная комиссия «Республики Крым»; Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР); Всероссийская политическая партия «Родина»; политическая партия «Демократическая партия России»; Союз ветеранов Афганистана; политическая партия «Патриоты России»; общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»; Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»; политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Всероссийская общественная организация «Боевое братство»; Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы».

Также введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП «Луганский авиационный ремонтный завод», который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении: Федерального государственного унитарного предприятия «Радиочастотный центр центрального федерального округа»; Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио»; ООО «АРД Сатком Сервис»; ООО «РусИнтеКо»; ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации»; ООО «Лидер Строй»; ООО «ПРОЕКТ»; ООО «М-Телеком»; ООО «Альфател»; ООО «ПБР»; ООО «АСЗ».

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополя в рамках выборов в Государственную думу, и в отношении которых введены санкции правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Контроль за выполнением решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Данный указ вступил в силу после его обнародования.

Напомним, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.