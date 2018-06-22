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Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования.

«Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы, - подчеркнул он. - Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственная просьба», - добавил министр.

Примечательно, что Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона «Об образовании», хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

«Министр Гриневич заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода. Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендацию о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона», - пояснил Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.

«Наши коллеги пообещали, что не будет никаких препятствий этому. Мы были рады это слышать, но обещания должны быть выполнены», - заявил Сийярто.

Стоит отметить, что законопроекты о выполнении этих требований Венецианской комиссии уже утверждены правительством и ожидают принятия Верховной Радой.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона «Об образовании» и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.
ForUm

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