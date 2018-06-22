Президент Украины Петр Порошенко представил в Краматорске нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

«С первых дней агрессии Российской Федерации он пошел добровольцем, был в составе боевых групп СБУ. Имеет аналитический склад ума, его знает и уважает Донбасс. Уверен, его опыт обеспечит мир, восстановление инфраструктуры, развитие Донбасса», - говорится в Facebook Главы государства.

«Я переговорил с Александром Ивановичем и отметил, что первый приоритет – мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий. Это наша общая задача», - рассказал Президент.

«Очень важно, чтобы мы на сегодняшний день способствовали решению вопросов по оборудованию и обеспечению функционирования контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда из временно неподконтрольных территорий и создали нормальные условия комфорта. Не должно там быть контрабанды, нелегальных финансовых потоков, которые финансируют террористическую деятельность и против которых эффективно боролся господин Александр на своей предыдущей должности», - заявил Порошенко.

«Усталое общество должно почувствовать положительные изменения. Это и дорожное строительство, и открытие школ, детских садов. Очень важно, чтобы не останавливалось восстановление разрушенной инфраструктуры», - подчеркнул Глава государства.

В свою очередь, Куць поблагодарил за доверие. «Не подведу и буду максимально прилагать усилия для того, чтобы Донецкая область развивалась эффективно. И основными приоритетами для нас остается безопасность, информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона», - отметил он.

«Мы никоим образом не будем забывать, что по ту сторону линии разграничения проживают граждане Украины», - подчеркнул Куць, отметив, в частности необходимость совершенствования контрольных пунктов въезда-выезда.

Александру Куцю – 41 год. С 2009 до 2014 года он занимал должность замначальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

С марта 2015 был начальником Донецкого УСБУ, с августа 2017 стал начальником объединенного Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 9 июня бывший председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил, что подал Порошенко прошение об отставке.