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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму, согласно которой ширина полос движения на дорогах в городах и селах сужена на 0,5 метра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. 

«Мы повышаем безопасность и комфорт людей. Поэтому одна из инициатив, которую мы ввели в новых ГСН - сужение ширины полос движения на дорогах», – написал он.

По словам Парцхаладзе, сегодня в Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метра в зависимости от назначения дорог. «Но европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метра) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий у них гораздо меньше. Вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто», – подчеркнул он.

Парцхаладзе отметил, что данные изменения призваны повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность, а также увеличить пропускную способность улиц и уменьшить количество заторов.

Обновленный ГСН относительно улиц и дорог уже опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.
ForUm

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