Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ряд компаний за согласованное повышение цен на сжиженный углеводородный газ в августе 2017 года, сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что 21 июня проведено заседание Антимонопольного комитета Украины, во время которого действия группы «Надежда» (в лице ЧП «Компания« Надежда», ООО «Евростандарт-Автогаз», ООО «Л.В.», ООО «Газ поставки», ООО «Монтажналадка», ООО «Надежда Ритейл» и ООО «Надежда-Закарпатье»), группы «WOG» (в лице ООО «Импорт Транс Сервис», ООО «ВОГ Ритейл», ООО «Нефтетрейд Ресурс»), группы «ОККО» (в лице ЧП «ОККО-Бизнес Контракт», ООО «ОККО-Контракт», ООО «ОККО-Ритейл», ООО «ОККО-Восток») и ООО « Авантаж 7» и ООО «Факторинг Групп», которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива (СУГ) при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий, что привело к ограничению конкуренции, признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

На основании части первой статьи 52 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» наложен штраф на: ЧП «Компания« Надежда» в размере 20 867 грн;

ООО «Евростандарт-Автогаз» в размере 3453 грн; ООО «Л.В.» в размере 21 491 грн;

ООО «Газ поставки» в размере 8 072 656 грн; ООО «Монтажналадка» в размере 1 068 147 грн; ООО «Надежда Ритейл» в размере 2 714 469 грн; ООО «Надежда-Закарпатье» в размере 70 235 грн; ООО «Импорт Транс Сервис» в размере 5 172 607 грн; ООО «ВОГ Ритейл» в размере 4 181 108 грн; ООО «Нефтетрейд Ресурс» в размере 5 438 962 грн; ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» в размере 3 202 735 грн; ЧП «ОККО-Контракт» в размере 14 154 грн; ООО «ОККО-Ритейл» в размере 2 882 011 грн; ООО «ОККО-Восток» в размере 315 591 грн; ООО «Авантаж 7» в размере 3 270 513 грн; ООО «Факторинг Групп» в размере 4 547 728 грн.

Напомним, в августе 2017 года цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку.