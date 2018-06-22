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Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос до 73% в 2018 году с 56% в 2016 году. Об этом говорится в исследовании международной компании PwC, специализирующейся в сфере консалтинга и аудита, сообщает УНИАН.

Компания отмечает, что в мире лишь 25% респондентов ответили, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции, что почти втрое ниже показателя в Украине.

По результатам исследования, каждый третий украинский респондент (33%) отметил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет. Кроме того, 12% украинских респондентов сообщили, что убытки их организаций от взяточничества и коррупции составили от 1 до 50 млн долл.

Компания PwC проводит всемирное исследование экономических преступлений и мошенничества на основе ответов, полученных от более чем 7 тысяч респондентов из 123 стран мира. Исследование проводится в Украине каждые два года, начиная с 2009 года.

Напомним, Украина заняла 130-е место среди 180 стран в мировом «Индексе восприятия коррупции» за 2017 год.
ForUm

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