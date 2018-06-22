Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, принял решение перейти на сухую голодовку.

Об этом сайту 15 минут сообщил общественный защитник Украинский архиепископ Климент.

«Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить его из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, поскольку они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку», - сообщил общественный защитник.

В Министерстве иностранных дел Украины требуют обеспечить доступ к Балуху украинских врачей и настаивают на его освобождении.

Во время слушания Раздольненском районном суде в Крыму Владимира Балуха допросили в качестве подсудимого, он рассказал об унижении и провокации со стороны администрации Симферопольского СИЗО.

«Сообщил подробно о том, как «пострадавший» (начальник ИВС Владимир Ткаченко) в течение долгого периода времени оскорблял и унижал его по национальному признаку, как он применял к Балуху физическое насилие», - рассказала после заседания адвокат политзаключенного Ольга Динзе.

Фото: Заир Смедля

По ее словам, администрация исправительного учреждения намерена не допустить досрочного освобождения украинца, поэтому готовит на Балуха отрицательную характеристику личности.

Как отмечают журналисты, Балух пришел на заседание в украинской вышиванке, он очень похудел, выглядел изможденным.

Следующее заседание назначено на 2 июля.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.

15 июня Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлилБалуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.