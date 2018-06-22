Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов почти не встает с кровати из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

«Поговорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Дмитрий сегодня снова был у Олега. Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с постели. Врачи говорят, что у него уже отказывают рецепторы. Второй кризис (первый был на 26-й день голодания) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление. Ситуация опасная!» - отмечает Денисова.

Она обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить ей допуск на посещение Сенцова.

Напомним, Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.